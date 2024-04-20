В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Хосепа Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к тому, что главный тренер Хосеп Гвардиола покинет клуб.

Как сообщает журналист Хорхе Пикон в соцсетях, контракт Гвардиолы с «горожанами» истекает следующим летом, и в английском клубе всё менее уверены в том, что соглашение с испанским специалистом удастся продлить.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три турнира Лиги чемпионов УЕФА.

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