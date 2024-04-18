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Российский полузащитник Монако Александр Головин выбыл до конца сезона, травма, календарь клуба в чемпионате Франции

Головин травмировался в самый важный момент сезона
Никита Паглазов
Александр Головин выбыл до конца сезона
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У «Монако» впереди главные матчи с прямыми конкурентами за место в ЛЧ.

Издание L’Equipe опубликовало неприятную новость: полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму лодыжки на тренировке. Отмечается, что из-за этого россиянин пропустит остаток сезона. «Мы подтверждаем, что у него действительно травма голеностопа. Мы представим медицинскую информацию завтра на предматчевой пресс-конференции», – цитирует представителя пресс-службы «Монако» ТАСС. Большая проблема для монегасков. Впереди у клуба самые важные встречи сезона! Одна из них – вот-вот.

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Брест
Брест
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» занимает третье место в таблице Лиги 1: после 28 матчей команда набрала 52 очка. Клуб находится в зоне Лиги чемпионов, опережая на три очка «Лилль». Впереди «Монако» располагается «Брест», но команда Ади Хюттера имеет матч в запасе. По потерянным очкам монегаски – в топ-2 чемпионата Франции. Но всё может измениться из-за травмы Головина.

Александр – лидер «Монако», важнейший элемент системы Хюттера. Россиянин делит первое место с Виссамом Бен-Йеддером и Такуми Минамино по системе «гол+пас». У всех троих по 12 результативных действий. Головин забил шесть голов и оформил шесть ассистов. В отличие от Бен-Йеддера и Минамино, Александр крут и в обороне. Когда надо, пашет в защите и прессингует.

Например, в начале марта «Монако» встречался с «ПСЖ» – игра завершилась нулевой ничьей. Большая заслуга в этом принадлежит Головину. Из-за дефицита опорных полузащитников Александр появился в центре поля и сыграл прекрасно. Он совершил четыре отбора, три перехвата и сделал 86% успешных передач. Травма Головина лишает тренера вариативности, креатива, результативных очков и прессинг-особенностей.

Александр Головин в «Монако» с одноклубниками

Александр Головин в «Монако» с одноклубниками

Фото: Getty Images

В последних шести турах «Монако» набрал отличный ход: команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Впереди – два матча с прямыми конкурентами. 21 апреля «Монако» отправится в гости к «Бресту», а через три дня примет дома «Лилль». И на эти встречи монегаски выйдут без Головина. Есть вероятность свалиться из зоны Лиги чемпионов либо усложнить себе жизнь. Добавим, что после «Бреста» и «Лилля» клуб Головина ещё ждёт злой «Лион».

Календарь «Монако» в конце сезона

30-й тур, 21 апреля, «Брест» – «Монако»;

29-й тур, 24 апреля, «Монако» – «Лилль»;

31-й тур, 28 апреля, «Лион» – «Монако»;

32-й тур, 4 мая, «Монако» – «Клермон»;

33-й тур, 11 мая, «Монпелье» – «Монако»;

34-й тур, 18 мая, «Монако» – «Нант».

Справится ли «Монако» без Головина? И окажется ли россиянин в следующем розыгрыше Лиги чемпионов? Делитесь мнением в комментариях!

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