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«Сначала немного опасался». Форвард «Балтики» — о трансфере в РПЛ

«Сначала немного опасался». Форвард «Балтики» — о трансфере в РПЛ
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Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес рассказал про переход в «Балтику» и адаптацию в калининградском клубе.

«Сначала немного опасался. Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе. Вот здесь продаётся одежда для холода, а там одежда для жары. Нравится торговый центр «Европа». Я немного говорю на английском, но продавцы – нет. В результате просто прогоняю слова через Google Переводчик и выдаю сотрудникам магазина. Никаких проблем. А в команде прокачиваю свой испанский. Уже многое понимаю и могу сказать», — рассказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл восемь матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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