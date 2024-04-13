«Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» со счётом 7:1, Алекс Фернандес оформил хет-трик

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Матч начался в 16:30 по московскому времени и закончился разгромной победой гостей со счётом 7:1.

На четвёртой минуте Анхело Энрикес вывел калининградцев вперёд. На восьмой минуте Алекс Фернандес увеличил преимущество гостей. Ещё через три минуты Юрий Ковалев довёл счёт до крупного. На 34-й минуте четвёртый гол калининградцев забил Виталий Лисакович. Он же через семь минут отдал голевую передачу Алексу Фернандесу, который оформил дубль. На 75-й минуте форвард «Ахмата» Светослав Ковачев пробил по воротам гостей, мяч рикошетом от защитника залетел в сетку, но спустя девять минут Алекс Фернандес забил свой третий мяч в игре и восстановил разницу в пять мячей в пользу «Балтики». Полузащитник гостей Максим Кузьмин на 89-й минуту установил окончательный итог встречи.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.