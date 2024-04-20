«Оренбург» продлит контракт с Деограсией в случае спасения от вылета из РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, чем обусловлены успешные результаты команды в весенней части сезона чемпионата России.

«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными. Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», – приводит слова Еремякина Metaratings.

Напомним, 51-летний специалист занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 25 матчах во всех турнирах, в которых она 11 раз выиграла, семь раз сыграла вничью и семь раз проиграла.

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В нынешнем туре подопечные Деограсии сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 21 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.