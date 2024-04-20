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«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ

«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ
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Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 45'     0:2 Эдегор – 90+5'    

Первый гол в матче на 45-й минуте забил нападающий «Арсенала» Леандро Троссард. Ему ассистировал нападающий Габриэл Жезус. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник гостей Мартин Эдегор.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча. «Вулверхэмптон» находится на 11-м месте, заработав 43 очка.

Ранее команды играли между собой в матче 14-го тура АПЛ. В той встрече победу одержали футболисты «Арсенала» со счётом 2:1. Голы за «канониров» забивали Букайо Сака и Мартин Эдегор. У «волков» отличился Матеус Кунья.

Турнирная таблица АПЛ
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