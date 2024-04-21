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«Я хочу остаться в ЦСКА». Виллиан Роша — о возможном продлении контракта с армейцами

«Я хочу остаться в ЦСКА». Виллиан Роша — о возможном продлении контракта с армейцами
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что хочет продолжать выступать за армейский клуб. Ранее сообщалось, что армейцы сделали защитнику предложение о продлении контракта, который истекает следующим летом, но оно не устроило Виллиана.

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики ЦСКА меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их. Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

29-летний Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего за армейцев он провел 61 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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