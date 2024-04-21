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В агентстве Роши ответили на вопрос о возобновлении переговоров с ЦСКА по контракту

В футбольном агентстве Sferico Sports, представляющем интересы 29-летнего центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос о возобновлении переговоров с московским клубом по новому контракту бразильского футболиста.

«Возобновление переговоров с ЦСКА? Давайте подождём несколько дней», — сказали в агентстве «РБ Спорт».

Напомним, ранее появлялась информация, что ЦСКА сделал предложение Роши о пролонгации трудового соглашения, однако оно не устроило футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Роша принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.