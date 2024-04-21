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Игрок «Зенита» Артур: погода в Санкт-Петербурге мне в новинку, но снеговиков не строили

Игрок «Зенита» Артур: погода в Санкт-Петербурге мне в новинку, но снеговиков не строили
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Нападающий «Зенита» Артур высказался об адаптации в клубе.

«Не буду говорить, что полностью ко всему адаптировался. Ещё есть куда расти в плане игры и психологии. Но этот процесс идёт. Чувствую, что идёт хорошими темпами и результативные действия помогают этому процессу. Буду усиленно работать. Знаю, в каком состоянии могу назвать свою готовность 100-процентной, пока она ещё не достигнута, но иду к этому.

Скачки температуры для меня непривычны. Откуда я родом, там нет ни снега, ни такого количества дождей и холода. Поэтому не могу сказать, что ко всему адаптировался и привык, но это часть процесса. Я понимаю, в какой стране и регионе живу. Привыкаю, хотя это в новинку всё. В этот раз снеговиков не строили, но в тот раз делали с дочкой. Такая погода в новинку не только для меня, но и моей семьи», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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