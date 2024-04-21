Тренер «Пари НН» Юран: любое слово могут посчитать некорректным

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4) рассказал, что он будет менять подход к своим пресс-конференциям из-за наказания, которое на него наложил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Короткая будет пресс-конференция, потому что есть год условно. Любое слово, может быть, как говорится, посчитают некорректным или ещё что-то. Поэтому, чтобы не обижать, и на выезде коротко общаюсь. Всегда я говорил, что с большим уважением к вам отношусь, но, к сожалению, есть рамки у меня. Поэтому по игре сразу скажу, что проанализируем и будем готовиться к следующей в среду. Спасибо большое. Ещё раз извините», — сказал Юран на пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Сергея Юрана на два матча чемпионата России условно с испытательным сроком в один год. Юран выругался в подтрибунном помещении после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4). Это попало на камеры журналистов. Встреча прошла в субботу, 6 апреля.