Как же легко «Динамо» расправилось с командой Юрана!

Несколько дней назад Марцел Личка выписал «Динамо» из чемпионской гонки. Очевидное заявление, учитывая три поражения подряд. Главный сообщил, что команда постарается зацепиться за тройку. Важен и Кубок. Сложно предположить, подействовали ли эти слова на футболистов. Может, сняли напряжение. Но в игре с «Пари НН» мы увидели не только кошмарную оборону хозяев, но и цельную атаку гостей. Мы будто снова вернулись во время, когда динамовцы была среди претендентов на титул.

У команды Сергея Юрана весной дела идут не очень. «Пари НН» также проиграл три последних матча, но это не всё – сам тренер заработал двухматчевую дисквалификацию (условно), плюс получил годичный испытательный срок за оскорбление арбитров. Забавно, что бо́льшую часть матча он иронично реагировал на случившееся: когда обращался к помощникам, демонстративно подносил к лицу руку. Чтобы никто не слышал слов. И наказание не стало реальным.

Личка немного удивил выбором состава: отсутствие Лаксальта в основе – совсем редкое явление в этом сезоне. Но в этот раз вышли без него – в опорной зоне оказались Чавес и Фомин, а игру впереди традиционно должны были определять Бителло, Карраскаль и Нгамалё. Несмотря на все слухи об иностранцах, которые якобы расслабились, о конфликтах в раздевалке, главный тренер не стал отправлять кого-то из них в запас. И парни не подвели чеха.

Динамовцы уже в начале матча забрали мяч, инициативу и постепенно увеличивали давление на оборону хозяев. Сначала оно было не таким явным – нижегородцы справлялись. Но бросалось в глаза полное отсутствие контратакующей игры. За первые 20 минут футболисты «Пари НН» почти не переходили на чужую половину поля. Не говоря уже о моментах и ударах. Неужели хотели просто защищаться и сыграть на нули? С «Динамо» такое почти не проходит.

Первый опасный момент команда Лички создала на 25-й минуте, когда Нгамалё выдал удобный пас на ускоряющегося в свободную зону штрафной Карраскаля, и колумбиец бил почти в упор. Но Нигматуллин спас. Прошло ещё семь минут, и вратарь уже ничего не мог поделать. Тот же Карраскаль сделал классный навес в штрафную, Тюкавин классно подставил голову, и мяч опустился в угол.

Константин Тюкавин Фото: ФК «Динамо»

Казалось, пропущенный гол хоть немного взбодрит нижегородцев. Но этого не случилось: в атаке по-прежнему ничего не получалось, а вот свободных зон в обороне стало больше. В конце тайма «Динамо» этим воспользовалось. Карраскаль снова выступил ассистентом и здорово нашёл пасом Фомина, тот изящно посадил на газон Каккоева и забил второй с острого угла.

В перерыве Юран сделал сразу три замены. И в начале тайма показалось, что игра «Пари НН» действительно изменилась. Они чаще владели мячом, а на 53-й минуте неплохой шанс сократить разрыв упустил Калинский. Хозяевам нужен был всего один гол, чтобы вернуться. Но забить его они не успели. А на 57-й минуте Фернандес, по сути, завершил игру: подача с углового – и парагваец без сопротивления забил третий гол.

Роберто Фернандес Фото: ФК «Динамо»

А совсем скоро Бителло сделал счёт совсем крупным. У «Пари НН» просто какое-то аномальное количество пропущенных мячей. 13 – за последние четыре игры. Для сравнения, после 21-го тура их всего было 15.

В самой концовке при помощи видеопросмотра хозяева всё же размочили счёт. Всё тот же Калинский реализовал пенальти. Но даже после этого динамовцы куда ближе были к пятому голу, чем нижегородцы – ко второму: Скопинцев попал в штангу, а Грулёв не смог отреагировать на отскок.

«Динамо» набрало 41 очко. До «Краснодара» – пять очков. Так что сейчас и правда самое важное – удержаться на третьем месте. А «Пари НН» с 28 очками остался на 10-й строчке. И, учитывая как активизировались все аутсайдеры, команде Юрана ещё рано расслабляться.