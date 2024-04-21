«Реал» М — «Барселона»: Лопес вывел гостей вперёд в середине второго тайма
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В эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) проходит центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» встречается с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу каталонцев.
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