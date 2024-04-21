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Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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Реал — Барселона: прямая онлайн-трансляция эль класико, 32-й тур чемпионата Испании, где смотреть, 21 апреля 2024

Главная игра выходных. Следите за битвой «Реала» с «Барсой» с нами! LIVE
Никита Паглазов
«Реал» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция
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После Лиги чемпионов настроение у команд разное. Но имеет ли это значение?

Забудьте, что «Реал» почти чемпион Испании. Забудьте, что «Барса» ужасно вылетела из Лиги чемпионов от «ПСЖ». Игру «Реала» с «Сити», кстати, тоже можете забыть. Потому что всё это сегодня не имеет значения. Сегодня «эль класико».

Да, надежд на возвращение чемпионской интриги в Ла Лиге немного. Хотя если «Барса» в гостях обыграет «Реал» – сократит отставание на пять очков, а это уже интересно. Но фаворит сегодня, конечно, «Реал». Даже после 120 минут в Манчестере. Имеет ли смысл говорить о фаворитах в «эль класико»? Вряд ли. Надо просто дождаться матча.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важное по отсутствующим: точно не сыграют Куртуа («Реал») и Алаба («Реал») плюс Гави («Барселона») и Бальде («Барселона»). Ещё под вопросом выход Менди. Составы, как обычно, узнаем где-то за час до матча.

А следить за игрой мы предлагаем вам в нашем онлайне. Здесь – все подробности главного матча выходных.

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