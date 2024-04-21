После Лиги чемпионов настроение у команд разное. Но имеет ли это значение?

Главная игра выходных. Следите за битвой «Реала» с «Барсой» с нами! LIVE

Забудьте, что «Реал» почти чемпион Испании. Забудьте, что «Барса» ужасно вылетела из Лиги чемпионов от «ПСЖ». Игру «Реала» с «Сити», кстати, тоже можете забыть. Потому что всё это сегодня не имеет значения. Сегодня «эль класико».

Да, надежд на возвращение чемпионской интриги в Ла Лиге немного. Хотя если «Барса» в гостях обыграет «Реал» – сократит отставание на пять очков, а это уже интересно. Но фаворит сегодня, конечно, «Реал». Даже после 120 минут в Манчестере. Имеет ли смысл говорить о фаворитах в «эль класико»? Вряд ли. Надо просто дождаться матча.

Важное по отсутствующим: точно не сыграют Куртуа («Реал») и Алаба («Реал») плюс Гави («Барселона») и Бальде («Барселона»). Ещё под вопросом выход Менди. Составы, как обычно, узнаем где-то за час до матча.

А следить за игрой мы предлагаем вам в нашем онлайне. Здесь – все подробности главного матча выходных.