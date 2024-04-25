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«Это конец чемпионской гонки». Джейми Каррагер – о поражении «Ливерпуля» от «Эвертона»

«Это конец чемпионской гонки». Джейми Каррагер – о поражении «Ливерпуля» от «Эвертона»
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Бывший защитник «Ливерпуль» Джейми Каррагер высказался о поражении «мерсисайцев» от «Эвертона» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Брэнтуэйт – 27'     2:0 Калверт-Льюин – 58'    

«Это конец чемпионской гонки для «Ливерпуля». Сегодня вечер «Эвертона», придётся принять поражение», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 34 туров «Ливерпуль» занимает второе место АПЛ с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков). Замыкает тройку «Манчестер Сити», который набрал 73 очка и имеет два матча в запасе.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт с «Вест Хэм Юнайтед» 27 апреля.

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020. Команда Юргена Клоппа набрала 99 очков и оторвалась от «Манчестер Сити» на 18 очков (81).

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