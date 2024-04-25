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Марцел Личка оценил игру «Динамо» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Марцел Личка оценил игру «Динамо» в матче РПЛ с «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своей команды во встрече 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Муми Нгамалё. За «Оренбург» отличился Брайан Мансилья.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 55'     0:2 Нгамалё – 72'     1:2 Мансилья – 77'    

«В первом тайме была большая разница между нашими игроками атаки и нападающими соперника. Они были лучше, активнее, быстрее. Во второй половине нам помогли замены. Тюка воспользовался своим единственным шансом, и это та разница, которую делают настоящие мастера. То же потом повторили Федя [Смолов] с Муми [Нгамалё], были ещё неплохие выходы вперёд. Во втором тайме мы сыграли лучше», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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