Марцел Личка оценил игру «Динамо» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своей команды во встрече 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Муми Нгамалё. За «Оренбург» отличился Брайан Мансилья.

«В первом тайме была большая разница между нашими игроками атаки и нападающими соперника. Они были лучше, активнее, быстрее. Во второй половине нам помогли замены. Тюка воспользовался своим единственным шансом, и это та разница, которую делают настоящие мастера. То же потом повторили Федя [Смолов] с Муми [Нгамалё], были ещё неплохие выходы вперёд. Во втором тайме мы сыграли лучше», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».