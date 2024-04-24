«Оренбург» «возил» «Динамо» больше тайма. А потом игру перевернул Тюкавин

«Динамо» перевернуло тяжелейший матч в Оренбурге и продолжает цепляться за слабые надежды в «золотой» гонке. До лидера «Зенита» – шесть очков. В следующем туре команды сыграют в Москве.

Марцел Личка успешно играл со своей бывшей командой, но в сегодняшнем матче с первых минут стало понятно, что «Динамо» будет тяжело. «Оренбург» хорошо развивал атаки, прежде всего за счёт длинных переводов на фланги, откуда мяч доставлялся в штрафную. Крайние защитники бело-голубых далеко не всегда справлялись и закрывали свои зоны. Игравшему на сей раз правым вингером Карраскалю тоже приходилось часто опускаться глубоко назад, так как левый защитник Гогличидзе активно подключался вперёд. Москвичам недоставало агрессии без мяча, они не прессинговали.

«Оренбург» едва не забил быстрый гол, снова подняв вратарский вопрос в «Динамо». Голкипер Шунин выбросил мяч прямо на ногу Мансилье. Завершал атаку хозяев Флорентин, но не попал с 7-8 метров. Однако это был не самый удивительный промах команды Давида Деограсии до перерыва. Хозяева загубили как минимум три момента, которые принято называть 100-процентными. Опять же после подач с флангов или полуфлангов. Малыш Томпсон бил головой также с 7-8 метров, но ему не хватило навыков: мяч ударился о землю и прилетел в руки Шунину. Воробьёв и вовсе наносил удар с 3-4 метров в пустой угол ворот, тем не менее промахнулся. Капитан «Оренбурга» глазам своим не мог поверить – как это возможно?! Ещё Сидоров, завершая стандарт, умудрился попасть в Паршивлюка. Если бы не плечо защитника «Динамо», быть бы голу. Паршивлюк так отпраздновал свой случайный сейв, словно сам забил.

Стандарты в первом тайме были опасными и у «Динамо», а вот с игры бело-голубые мало что создали. По передачам на чужой трети команда Лички фактически в два раза уступила «Оренбургу». Тюкавин без нужной поддержки лишь однажды встретился с мячом в штрафной Сысуева, а в остальном разве что фолы на себе собирал. Перес с Хотулёвым трижды жёстко «промассировали» голеностоп динамовскому нападающему.

«Динамо» испытывало проблемы с развитием атак, поскольку у «Оренбурга» хорошо работал его план. При владении бело-голубыми мячом хозяева перекрывали опорника Лаксальта, а дальше разбирали игроков москвичей прессингом один в один. Личка ничего не мог придумать против этого. Хозяева продолжали перехватывать и отбирать мячи и проводить контрвыпады. А после прохода Томпсона «Динамо» повезло, что судья Буланов не назначил пенальти, когда мяч отлетел от ноги Бальбуэны в руку.

Ничто не предвещало гола в ворота «Оренбурга», вот только старое футбольное правило никто не отменял: не забиваешь ты – забивают тебе. Возможно, Деограсия в России не слышал такую фразу, но увидел, как это работает в матче с «Динамо». Голевая атака бело-голубых началась с выхода от ворот через Шунина и длинной передачи. А потом всё сделал Тюкавин. Он зацепился за мяч на половине поля соперника, после этого отдал пас в штрафную на Фомина и затем после рикошета забил ударом низом. У Сысуева был шанс совершить сейв, но мяч проскочил под рукой голкипера. Как же хорош сейчас Тюкавин!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После часа матча тренеры сделали серию замен. У «Оренбурга» вышел Вера, которого Деограсия, видимо, воспитывает. В Санкт-Петербурге отправил на скамейку в перерыве, с «Динамо» не включил в основу. Личка неожиданно поменял Тюкавина на Смолова. Может быть, держит в уме встречу с «Зенитом» в уикенд. Появился на поле и Нгамалё, чьё участие в игре, по словам Лички, не планировалось из-за искусственного газона. Тем не менее именно камерунец забил второй гол бело-голубых за 20 минут до конца – с передачи Смолова. «Динамо» поймало совсем раскрывшийся «Оренбург» на контратаке, а защитник Сидоров упустил Нгамалё.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, было бы несправедливо, если бы всё так просто закончилось. Оренбуржцы не опустили рук, бились изо всех сил. И за четверть часа до конца забили давным-давно заслуженный гол. Сидоров исправился голевой передачей на Мансилью – хорошим кроссом. А аргентинцу в собственной штрафной проиграл эпизод капитан «Динамо» Бальбуэна.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Все попытки «Оренбурга» организовать финальный штурм завершились неудачей, несмотря на то что судья компенсировал пять минут. Хозяева, превзойдя «Динамо» по ударам почти в два раза (19:10), уступили в главном – умении забивать голы. Личка опять обыграл свою бывшую команду.