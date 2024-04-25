Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович рассказал, как дела у братьев Ерёменко в Финляндии

Бывший футболист московских ПФК ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович, ныне живущий в Финляндии, рассказал, как дела у братьев Ерёменко, которые также живут в этой стране.

«Ромку-то я смотрел в том году, а сейчас он не играет. Он же был в «Хонке», они в финале Кубка даже играли, а потом клуб обанкротился — то ли с третьей, то ли с четвёртой лиги начинают заново. Ромка в порядке, и опыт есть, но давно его не видел. Младший из Ерёменко, Серёга, играет в «Яро». А папа, Алексей, вроде бы тренирует в Эстонии», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Попович играл в Финляндии во времена футбольной карьеры, а по её окончании остался в стране и даже пробовал себя в роли тренера.