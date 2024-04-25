«Царëм прозвали финны». Почему экс-игрок ЦСКА и «Спартака» не вернулся в Россию

Молодым болельщикам в России фамилия футболиста Поповича ничего не скажет. Взрослые, может, припомнят — по ЦСКА, «Спартаку», юношеским сборным Союза. Зато в Финляндии Валерий — легенда. Шестикратный чемпион страны, четырежды игрок года и дважды лучший бомбардир сезона. Перед главным дерби РПЛ мы поговорили с ним о прошлом и настоящем.

Из интервью вы узнаете:

Как опоздание Бескова повлияло на судьбу Поповича

— Капитан армейцев начала 1990-х Михаил Колесников мне когда-то сказал: «Рождённый в ЦСКА за «Спартак» играть не должен. Футбольный бог меня наказал». Явно не ваш случай?

— Нет, конечно. Я вообще из Нижнего Новгорода, а в «Спартак» мог попасть ещё до ЦСКА.

— При каких обстоятельствах?

— Константин Иванович Бесков хотел видеть у себя. После возвращения юношеской сборной с очередной игры нас со Стауче встретили представители «Спартака» и отвезли в манеж в Сокольники, на тренировку команды. Старостин был, а Бесков где-то задерживался — на какое-то важное мероприятие вызвали, чуть ли не в Кремль. Часа два мы его прождали, но так и не дождались и разлетелись по домам: я — в Нижний, Гинтарас — в Вильнюс. На этом всё затихло. Я продолжал играть за сборную, а когда подошло время служить — пошёл в ЦСКА.

— Забрали?

— Пригласили. Точно так же тогда и в «Динамо» служили. Приняли присягу в части рядом с армейским манежем в Москве и уже через два часа были свободны. Военный билет до сих пор где-то в Нижнем Новгороде лежит. Звание — рядовой. Мы как бы числились в армии, но службу проходили на футбольном поле. ЦСКА тогда тренировал Шапошников, а потом пришёл Садырин.

Юношеская сборная СССР на мемориале Гранаткина Фото: Из личного архива Валерия Поповича

— Какие воспоминания остались о том периоде?

— Команда уже тогда приличная собралась: покойный Валера Глушаков, Димка Кузнецов, Валерка Брошин, Татарчук, Масалитин, Галямин, Колесников. Игорь Корнеев через пару лет футболистом года в Союзе стал! А мы — ещё совсем молодые ребята, 19-20 лет. Запомнились коммерческие поездки в ГДР. Но любимой командой у меня с детства был «Спартак», кумиром — Фёдор Черенков. Под конец моей службы в ЦСКА приехал человек от Романцева и сказал, что Олег Иванович хочет меня видеть в своей команде. Естественно, я согласился.

— Что Садырин?

— Не сказал бы, что кто-то меня держал — я же в основе практически не играл. Конкуренция была серьёзная. Поэтому без проблем переехал в Тарасовку.

— Между активными болельщиками ЦСКА и «Спартака» уже тогда существовал антагонизм. Ощутили на себе?

— Конечно, противостояние было. «Спартак» называли мясом, ЦСКА — конями. Но тогда и футбол был совсем другой. Игроки — наголову сильнее нынешних. Помню, знаменитое дерби в «Олимпийском» — 5:4 в пользу «Спартака». Сумасшедшая игра! Я тогда не проходил в состав — со стороны смотрел. Наверняка и между фанатами случались какие-то потасовки, хотя в прессе это не афишировалось. А ребята-футболисты между собой дружили. В то время у «спартачей» более острое соперничество было с киевским «Динамо», которое было на слуху и на виду. Хотя и московские дерби были по-своему принципиальны — это уже свои, местные разборки.

— Когда армейцы в 1991-м стали последними чемпионами СССР, не мелькнуло мысли, что поспешили уйти оттуда?

— Так я и за «Спартак» в том году выходил в основном за дубль. За первую команду несколько матчей всего провёл в чемпионате Союза и в европейских кубках. И когда в конце 1991 года в команду взяли человек пять новых, понял, что здесь ловить нечего и нужно что-то искать. Олег Иванов поехал в Финляндию, а я должен был ехать в Швецию на просмотр. Возвращается через пару недель и говорит, что ТПВ нужен ещё один игрок. А мы же с Олегом полтора года в «Спартаке» отыграли, жёны знали друг друга. Понятно, что вместе первый раз уезжать за границу было проще. Первый контракт подписали на полгода — приглядеться к новой стране, посмотреть, что в России после развала Союза будет твориться. В итоге полгода немножко продлились. 11 апреля 32 года исполнилось, как мы здесь.

Как Кульков «съел» Марадону, а «Сантьяго Бернабеу» аплодировал «Спартаку»

— В «Спартаке» начала 1990-х совсем мало платили?

— А я не знаю, какие зарплаты были в Киеве или Тбилиси. Мне казалось, что в «Спартаке» достойно платили. Побольше, чем в ЦСКА. Никто не голодал. И валюта иногда водилась — можно было в «Берёзке» какой-то дефицит купить.

— Но квартирный вопрос со крипом решался. Шмаров чуть ли не три года на базе жил, Онопко — два.

— С квартирами всё не так просто было, это правда. Иногородние в основном на базе жили — некоторые с жёнами, детьми. Тот же Карпин с первой женой Светланой первое время в Тарасовке жил, пока не получил квартиру. Я к тому времени тоже женился. Атмосфера на базе была по-настоящему семейная.

— Как свободное время проводили?

— Иногда выезжали в Москву, погулять по городу. Или в «Берёзку» — затариться чем-то. А так — всё время тренировки, игры. И жёны между собой общались, на матчи еврокубков компанией выезжали поддержать мужей — в Грецию, Финляндию. Не одним рейсом, конечно, отдельно.

— Самый яркий фрагмент спартаковской истории — победа на «Сантьяго Бернабеу» над «Реалом»?

— Конечно. Я и не думал, что выйду в основном составе. До сих пор перед глазами мой выход один на один. Сейчас я бы по-другому его исполнил, а тогда молодой был, неопытный. Не забил. Но главное, что после гола «Реала» мы не опустили руки, собрались и выиграли. После финального свистка «Сантьяго Бернабеу» стоя аплодировал «Спартаку» — испанская культура футбола! И, конечно, запомнились встречи с «Наполи» Марадоны. Повезло вживую увидеть великого. Что он творил — особенно в Италии! Такие пасы выдавал! Уникальный игрок.

— Но вы против него не сыграли?

— Я в запасе был. В Неаполе с ним персонально играл Васька Кульков. И в целом перекрыл Диего, но был один момент: Марадоне в центре поля катят мяч, Вася его накрывает, не даёт развернуться, а Марадона не глядя выдаёт передачу себе за шиворот, на выход этому же партнёру. Стас Черчесов выскакивает ему навстречу, тот его перекидывает, мяч попадает в перекладину и вылетает за поле. Простили нас. Мы тоже могли забить в конце, но закончили 0:0, а в Москве уже по пенальти обыграли их.

— Кажется, вы так и не отличились ни разу за «Спартак»?

— Так я же в «Спартаке» в основном за дубль играл, а в основе, как правило, в запасе сидел, изредка выходил на несколько минут.

— Не пытались поговорить с Романцевым?

— Нет. Всё-таки «Спартак» — народная команда. Уже само по себе приглашение в такой клуб было честью. Все хотели играть там. А дальше — доказывай. Там уже больше от меня, моих качеств зависело. Ну вот не удалось проявить себя в «Спартаке». Всё-таки 20-21 год — ещё молодой был. У меня расцвет в 25-26-27 лет произошёл.

— С кем конкурировали в «Спартаке»?

— В сборной при схеме 4-4-2 я играл правого полузащитника. В «Спартаке» то на фланг выходил, то в центр, под нападающими. А там — Карпин, Мостовой, Генка Перепаденко, молодой Каратаев. Конкуренция — это нормально, заставляет проявлять свои лучшие качества. Когда её нет, футболисты не растут.

Кто был последней звёздочкой российского футбола

— Романцев — довольно закрытый человек. У вас бывало личное общение?

— Разговаривали иногда. А в последний раз виделись, когда Олег Иванович тренировал сборную России, а наши в Хельсинки играли. В день матча мы с Ивановым заезжали к ним в гости. Показалось, что наши даже немного побаивались финнов. У тех был классный нападающий Паателайнен, много лет в Англии проиграл. Романцев с помощниками спрашивали, какие у финнов слабые и сильные стороны. Мы сказали, что не надо их бояться — ничего особенного нет. 6:0 Россия выиграла. После матча в лифте гостиницы Олег Иваныч сказал: «На 50% это ваша победа». Хотя наши были просто наголову сильнее. И потом в 2009-м я был на игре в Хельсинки, когда Кержаков и вся эта компания обыграли финнов — 3:0. А вот сегодня, думаю, наша сборная уже не обыграет финнов. Да, у них тоже сильное поколение постепенно сходит и замены особо не видно, но ещё много футболистов играет в солидных европейских клубах. А у нашей сборной сейчас уровень очень слабый, ну честно. В России нет сейчас таких футболистов, какие раньше были.

— А Головин?

— Головин же не Марадона и не Месси, правильно? А раньше у нас, кого ни возьми — личность. Дасаев — в воротах, Хидиятуллин — в защите, Протасов, Беланов — в атаке. Сборная была! Я сейчас редко, но всё-таки смотрю российский футбол. Ну нет футболистов, нет! Кто бы что ни говорил про Аршавина, но это была последняя звёздочка российского футбола. Человек и в Англии поиграл, и за сборную блеснул. То поколение наших ребят тоже было хорошее. Головин — да, хороший игрок, выступает на приличном уровне, но он такой один. Потока футболистов нет, массы.

— Система подготовки сломалась?

— Раньше футбол всё-таки был игрой, а теперь превратился в бизнес. В наше время не было агентов, сейчас же они всё решают. И уровень российского футбола сегодня очень низкий. Это и по сборной видно. Да, нас сейчас никуда не пускают, но мы и Таджикистан или Узбекистан не можем обыграть.

Молодёжная команда СССР Фото: Из личного архива Валерия Поповича

— Сербов недавно разгромили.

— Сербы в плохой день кому угодно проиграют. А в другой раз под них попадёшь — разорвут. Опять-таки товарищеская игра — это не то.

— Как думаете, в современном футболе методы Садырина или Романцева могли бы быть эффективными?

— Почему нет? Посмотрите на Анчелотти. Сколько лет он уже тренирует и постоянно что-то выигрывает. Сейчас всё больше тренеров, которые в футбол никогда не играли. Как их называют — PlayStation-тренеры?

— Лэптоп-тренеры.

— Вот-вот. Сейчас много таких, в том числе в Финляндии. Он нигде никогда не играл, а ему дают команду высшей лиги. О чём с ним можно говорить, если человек футбол только по телевизору видел или по PlayStation? Все хотят быть Моуринью, а Моуринью такой один. Исключение из правил. Опять-таки Моуринью всего достиг в денежных клубах, где ему всё было дозволено. А там, где его ограничивали — в исполнителях или каких-то решениях — даже Моуринью не преуспел. А у Романцева, Садырина была большая школа за спиной — советского, российского футбола. Конечно, они могли бы спокойно тренировать и сегодня. Да, сейчас приходят новые технологии, системы, но они футбольные люди — разобрались бы, подстроились.

Сколько зарабатывают футболисты в России и Финляндии

— Вы поиграли с Черчесовым и Карпиным, которых сейчас отправляют в «Спартак» как тренеров. Вам какой кандидат кажется перспективнее?

— Они оба уже там были. Даже не знаю, кого из них выделить, кто лучше. Два совершенно разных человека — и по менталитету, и по всему. Кто бы ни пришёл, самое главное, чтобы это пошло на пользу команде. Чтобы «Спартак» не мучился, а играл в футбол. Как это раньше было, а не как сейчас.

— Когда последний раз смотрели матч ЦСКА или «Спартака»?

— Недавно переключал каналы — и попал на «Динамо» — «Спартак». Динамчики выигрывали 1:0. Услышал комментарий Шалимова и заинтересовался. Заодно увидел, как воротчик «привёз» два гола. Из-за него и выиграли. Последние минут 5-10 игры в Ростове видел, голы посмотрел. Нижний Новгород иногда включаю — посмотреть, как они там мучатся. А так в основном английскую Премьер-лигу смотрю. Намного интереснее. Там футбол.

— А в России что?

— По названию — тоже футбол, но по качеству… У нас такая страна большая, что футболисты должны потоком идти. У нас же школ много — при каждом клубе. А футболисты где? Я думаю, они есть. Вопрос — куда после 15-16 лет деваются? А когда у нас в последний раз какая-нибудь юношеская сборная что-нибудь выигрывала?

— Юниоры Хомухи — серебро Евро-2015.

— Да-да, Димка Хомуха выиграл, точно. Почти 10 лет назад. И всё. А раньше наши почти каждый год что-нибудь выигрывали. В 1988-м взяли чемпионат Европы, потом — медали Кубка мира. Олимпийскими чемпионами становились. А сейчас? Ничего. А если нет юниорского футбола, какая может быть первая сборная?

Валерий Попович Фото: Matthew Ashton/Getty Images

— В Финляндии ситуация лучше?

— Да нет, здесь как было, так и есть. Ничего не меняется. Только в системе «Ильвеса» 3000 ребят по Финляндии занимаются, но в главной команде своих воспитанников мало — максимум четыре человека. Остальные — или иностранцы, или из других клубов. А у ХИКа вообще нет своих юниоров. Зато есть деньги — вот они и собирают сливки ото всех. И почти каждый год в группу в еврокубках выходят. За счёт этого тоже зарабатывают и хорошо игрокам платят.

— Заработки в российском и финском футболе — несопоставимы?

— По сравнению с тем временем, когда я играл — а я закончил 15 лет назад — заработки в финском футболе, конечно, выросли. ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: € 10-15 тысяч в месяц. И то не всем — отдельным лидерам. Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут (смеётся). Бюджета ХИКа — € 2,5-3 млн в год — хватило бы на зарплату одного футболиста в «Спартаке».

— Рому Ерёменко давно не видели?

— Ромку-то я смотрел в том году, а сейчас он не играет. Он же был в «Хонке», в финале Кубка даже играли, а потом клуб обанкротился — то ли с третьей, то ли с четвёртой лиги начинают заново. Ромка — в порядке, и опыт есть, но давно его не видел. Младший из Ерёменко, Серёга, играет в «Яро». А папа, Алексей, вроде бы тренирует в Эстонии.

— Как ваши сыновья Александр и Антон? У обоих карьера удалась?

— Старший закончил давным-давно, лет 10 назад. А младший играет. С «Куопио» три года вторыми становились, за ХИКом. Сейчас в «Ильвес» перешёл. Играет опорника, 27 лет. Вроде ничего, но всегда есть куда расти. В сборную Финляндии пока не приглашали.

Как в Финляндии сегодня относятся к россиянам

— Олег Иванов всё так же в 15 метрах от вас живёт?

— Переехал. Теперь метрах в 500 живёт, ха-ха. Время идёт, мы уже дедушками стали. У Олега уже три внука и две внучки. У меня пока одна внучка.

— Он не в футболе?

— Нет. И я не в футболе тоже давно.

— А где же?

— Компания ROBIT, занимается буровыми установками. В десятку крупнейших в мире входит. Заводы в Финляндии, Америке, Австралии, Корее.

— И кем вы там работаете?

— Обыкновенным рабочим. Сборкой в основном роботы занимаются, а мы только кладём детали на ленту, потом прессуем их. Когда в 2009 году я закончил играть, прошёл тренерские курсы, тренировал вторую команду «Ильвеса». А ребята в низших лигах непрофессионалы — все работают где-то. Лето начинается — все в отпуска разъезжаются, и ты не знаешь, сколько человек придёт на тренировку. Какой спрос с них может быть? Вторая лига — это так, хобби.

— Другой бывший спартаковец Евгений Кузнецов год в Швеции работал почтальоном. У вас не было чего-то подобного?

— Почтальоном не приходилось. После «Ильвеса» я год работал в «Хаке», где 14 лет отыграл. Тренировал юниоров. Потом, наверное, полгода был безработным, жил на пособие. И затем уже Олег подтянул в ROBIT. Он продажником работал. И вот уже 10 лет я тружусь на этом заводе.

— Уезжая 30 лет назад в Финляндию, допускали, что навсегда?

— И мысли такой не было. Думали, на полгода съездим, а там посмотрим, что дальше делать. Приехали в первую финскую лигу, в ТПВ, и сразу вышли в высшую. Остались. Потом нам «Ильвес», ещё одна команда из Тампере, предложил ещё лучше контракт. У них между собой такое же дерби, как ЦСКА — «Спартак». Мы с Олегом перешли туда, а через полгода получили дисквалификации от финской федерации.

— За что?

— За то, что заключили два контракта — с ТПВ и «Ильвесом». Нам запрещали играть даже товарищеские матчи. Судились. Всё закончилось хорошо, но в 1994 году «Ильвес» сообщил: денег нет, ищите клуб себе. Летом перешли в «Хаку». Здесь за 14 лет я всё выиграл (четыре чемпионата и три Кубка Финляндии. — Прим. «Чемпионата»), а перед завершением карьеры добавил ещё одну золотую медаль в ХИКе.

— В «Хаке» вас Царём прозвали?

— Ну да. Перед сезоном лидеров клубов представляли в образах исторических деятелей, животных или ещё кого-то. Парня из ХИКа нарядили лосём, с рогами. А меня представили царём — усы наклеили, мундир надели. И после этого я стал Царём здесь.

— Ни разу за эти 30+ лет не было мысли и возможности вернуться?

— Вернуться-то всегда можно, но у нас и дети здесь родились, и мы за 32 года привыкли к финскому стилю жизни. Да, у меня там мама и сестра, у жены — сестра в Нижнем Новгороде, но смысл нам что-то менять? Ну приедем мы в Россию — и кому там нужны? Это тоже большой вопрос. А дети и не поедут: для них Финляндия — родина.

Валерий Попович с сыновьями Фото: Из личного архива Валерия Поповича

— Давно в России не были?

— В последний раз приезжал с младшим сыном к Димке Черышеву, когда он тренировал «Нижний Новгород». 2019 год. Он Антона посмотрел неделю и предложил приехать на сбор после Нового года. Сын решил остаться в Финляндии. А потом мне был звонок от скаута «Нижнего», который до этого работал в ХИКе, Хельсинки. Хотели пригласить его в команду. А как раз началась с Украиной история. Я с сыном переговорил — отказался. Сказал: если бы всё было нормально — поехал бы, а в этой ситуации — нет.

— А к вам в Финляндии отношение не изменилось?

— А с чего? Русских очень много в Финляндии. Понятно, что в газетах один негатив, но в личном общении никаких проблем нет. Пока нет (смеётся). Тем более нас тут все знают. Всё нормально и спокойно.

— Чем хороша Финляндия?

— Всё меняется, и Финляндия тоже. Когда мы приезжали, совсем другая страна была. Тогда было намного спокойнее, а сейчас очень много всяких происшествий происходит: то стреляют, то в «Макдоналдсе» кого-то пырнут ножом. Наркомании раньше не было, а сейчас процветает. Зато экологии уделяется большое внимание.

— Довольны тем, как сложилась футбольная жизнь?

— В принципе, всем я доволен. Об одном жалею. В 1999 году голландский «Херенвен» меня взял в аренду. Мне 30 лет было, два года контракта с «Хакой» оставалось. Я отыграл там сезон, «Херенвен» впервые в истории занял второе место, вышел в еврокубки. Президент и тренер хотели меня оставить. Да и мне в Нидерландах нравилось, по стилю я команде подходил. С удовольствием бы там поиграл ещё года два-три. Но «Хака» запросила за меня очень много денег, и трансфер не состоялся. А больше ни о чём не жалею.