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Развязка чемпионской гонки в РПЛ: календарь матчей «Зенита» и «Краснодара»

За пять туров до завершения сезона-2023/2024 чемпионата России турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 25 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», отставая на одно очко. У подопечных Мурада Мусаева 49 очков.

Календарь оставшихся матчей «Зенита» и «Краснодара» в чемпионате России (время — московское)

26-й тур. 28 апреля, 19:15. «Динамо» — «Зенит»

27-й тур. 6 мая, 18:00. «Факел» — «Зенит»

28-й тур. 11 мая, 19:00. «Зенит» — ЦСКА

29-й тур. 19 мая, 19:00. «Ахмат» — «Зенит»

30-й тур. 25 мая, 16:30. «Зенит» — «Ростов»

26-й тур. 29 апреля, 13:00. «Крылья Советов» — «Краснодар»

27-й тур. 4 мая, 19:30. «Краснодар» — «Ахмат»

28-й тур. 11 мая, 16:30. «Спартак» — «Краснодар»

29-й тур. 18 мая, 19:00. «Сочи» — «Краснодар»

30-й тур. 25 мая, 16:30. «Краснодар» — «Динамо»