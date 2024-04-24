В Петербурге — главная сенсация весны! «Краснодару» подарили шанс на чемпионство

После не самой убедительной победы над «Оренбургом» (1:0) у Сергея Семака спросили о качестве игры. Тренер «Зенита» признался, что дело в эмоциях. Якобы сложно сначала выходить на «Краснодар» и «Спартак», а потом – на команду из нижней части таблицы. Настрой так или иначе будет другой. Семак обещал поработать над этой проблемой. Но в первом тайме с «Рубином» мало кто заметил изменения.

Хотя Казань весной не особо впечатляет. Да, были ничьи с «Краснодаром» и «Локомотивом», но при этом поражения от «Оренбурга» и «Крыльев» с общим счётом 1:5. И одна победа. Очевидно, что в гостях с действующим чемпионом не проиграть – уже достижение. И, похоже, первоначальный план Рашида Рахимова состоял именно в этом.

Состав «Зенита» слегка удивил: Дуглас Сантос остался на скамейке, хотя его дисквалификация закончилась. Неужели Семаку так понравился Нуралы Алип в роли левого защитника? Или ротация перед «Динамо»? Также в запасе оказались Страхиня Эракович, Артур, Педро. При этом все остальные – на месте. Рахимов обошёлся без сюрпризов: Игор Вуячич и Угочукву Иву вернулись после дисквалификации. В остальном – классические 5-3-2.

Вы же знаете шутку: «Зенит» в этом сезоне выходит только на один тайм. С «Оренбургом» был первый, иногда – второй. Все считают по разному. Но с «Рубином», если использовать эти временные слоты, петербуржцы в первые 45 минут скорее отдыхали. Либо включались на очень короткие отрезки. «Рубин» сразу обозначил приоритеты: отбирать мяч в любой точке поля и бить вперёд на Мирлинда Даку. Просто, но зато без ухищрений. А вот действующим чемпионам в какой уже раз было сложно.

Свободных зон впереди почти не было – казалось, в таких условиях они играют в большинстве матчей. Но при этом забивают. И умудряются что-то придумывать. Да, в первом тайме имелось несколько неплохих шансов: сначала Матео Кассьерра вылетел на ударную позицию, но сперва попал в соперника, а Клаудиньо не смог добить. Потом (неожиданно) Алип мог закрутить с левой точно в угол. Однако против был Юрий Дюпин.

И всё. Два неплохих момента – на этом возможности «Зенита» иссякли. В оставшееся время мяч либо находился в центре поля, либо не спеша ходил около штрафной. «Рубин» и вовсе не планировал убегать вперёд, зато обратно возвращались с большим желанием.

В перерыве Семак неожиданно убрал Алипа – человека, у которого был момент в первом тайме. Вместо него вышел Эракович, но на правый фланг. Вячеслав Караваев ушёл налево. Возможно, планировалось, что это добавит агрессии впереди, но чуть ли не сразу петербуржцы пропустили.

На ровном месте. Александр Зотов сделал передачу на Даку, которого никто особо не накрывал. А этот парень умеет разобраться: моментально сориентировался и пробил точно в угол. Без шансов для Михаила Кержакова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Шок, сюрприз и ситуация, в которой «Зенит» оказываться не привык. Сине-бело-голубые полетели вперёд, но Андрей Мостовой не использовал хороший шанс. Зато сразу после второй мог забивать «Рубин», но Вуячич, оказавшись перед Кержаковым, умудрился попасть прямо во вратаря.

Удивительно, но «Зенит» не взбодрился. Продолжил оказывать давление, однако без вау-эффекта. В этот момент Семак выпустил на поле почти всю атаку – Педро, Артур, Иван Сергеев. Но вместо гола команда пропустила второй мяч. Удар Даку, отскок на Александра Мартыновича, и мяч в сетке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»

Да, петербуржцы явно завелись. Мяч стал ходить быстрее, но Дюпин и остальные в этот вечер точно не собирались пропускать. И как могли тянули время. За последние 20 минут на поле полежали, кажется, все футболисты казанцев.

Моменты были у Нино, у Сергеева, у ещё нескольких игроков. Иногда били даже в пустые ворота. Но «Рубин» не паниковал, не стал играть на отбой и просто грамотно тянул время.

«Зенит» уступил. Того самого «права на ошибку», о котором говорил Семак в Питере, больше нет. «Краснодар» – в одном очке. Как же интересно смотреть РПЛ!