Данила Козлов: у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, но не всё зависит от них

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов считает, что «Краснодар» сохраняет шансы на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«С «Краснодаром» понравилось играть, хорошая команда. Шансы на чемпионство? Думаю, они есть. Не всё зависит от них, но будет интересно», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко за пять матчей до конца сезона. 29 апреля подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Крыльями Советов» на выезде, а 4 мая примут на домашней арене «Ахмат». В матче 28-го тура чемпионата России чёрно-зелёные сыграют с московским «Спартаком».