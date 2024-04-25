«Верим. Вместе». «Факел» анонсировал матч с «Крыльями Советов» роликом с болельщиками

Воронежский «Факел» анонсировал перенесённый матч 21-го тура с «Крыльями Советом» видеороликом с болельщиками клуба.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Факела». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, игра между «Факелом» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 25 апреля. Встречу примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток раздастся в 18:15 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу одержали «Крылья Советов» (3:0). По состоянию на сегодняшний день «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы занимают седьмое место, набрав 36 очков по результатам 24 игр.