«Факел» — «Крылья Советов». Ташуев примет меры

25 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ «Факел» — «Крылья Советов». Начало – в 18:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.51. Успех самарцев оценивается в 3.04. На ничью дают коэффициент 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч «Факел» — «Крылья Советов» 25 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Факел» — «Крылья Советов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Факел» — «Крылья Советов» (25.04.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 21-го тура РПЛ «Факел» — «Крылья Советов» начнётся 25 апреля в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск.

Слабо проводит весенний отрезок сезона «Факел». Воронежцы проиграли три последних матча: ЦСКА (1:4), «Ростову» (0:1) и «Краснодару» (0:2), поставив себя в сложное положение. Дело в том, что команда находится после 24 встреч на 11-м месте в турнирной таблице, всего на два очка выше зоны переходных матчей.

Сергей Ташуев, который возглавил «Факел» по ходу сезона, не может исправить главную проблему — слабую игру в атаке. Воронежцы в этом сезоне РПЛ забили всего лишь 19 мячей, а это худший результат в лиге. Возможно, это связано со спадом формы у лучшего бомбардира клуба. Евгений Марков забил семь мячей, но только один гол на весеннем отрезке чемпионата России.

Держится на плаву «Факел» исключительно за счёт крепкой обороны. Команда пропустила в РПЛ 27 мячей — это третий результат в лиге после «Зенита» (20) и «Краснодара» (23). В этом большая заслуга опытнейшего голкипера Александра Беленова. Бывший вратарь «Уфы» и «Кубани» уверенно руководит защитниками, но в последних матчах не выручил команду.

Тем не менее в весенней части сезона «Факел» одержал знаковую победу, обыграв на выезде московский «Спартак» со счётом 2:0. Сергей Ташуев полностью переиграл своего более молодого коллегу Гильермо Абаскаля и приблизил отставку испанского специалиста.

«Крылья Советов» в текущем сезоне могут быть названы одной из самых нестабильных команд в чемпионате России. Самарцы словно находятся на качелях: период пиковой формы сменяет жёсткий кризис. Поэтому неудивительно, что подопечные Игоря Осинькина слабо начали весенний отрезок.

Состав у «Крыльев Советов» интересный, в нём достаточно перспективных игроков, но команде ощутимо не хватает стержня, лидера на поле. Того, кто в самый ответственный момент своим примером заведёт партнёров и покажет пример. Явно способен на большее Роман Ежов, но пока остаётся в тени.

Самарцам вряд ли грозит борьба за выживание в лиге, поскольку они на 12 очков опережают зону стыковых матчей. Команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Явно снижает атакующий потенциал клуба травма Бенхамина Гарре, который забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

«Факел» дома играет от обороны. Воронежцев вполне устроит и ничья, поскольку крайне важно завершить серию поражений из трёх матчей. Да и «Крылья Советов» уступили в минувшем туре «Балтике» (1:2) и вряд ли пойдут на риск. Рассмотрим ставку на то, что воронежцы не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.06.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов» 25 апреля 2024 года

Сергей Ташуев обещал в интервью принять меры и завершить неудачную серию. Дома его подопечные качественно обороняются, но есть определённые проблемы с созданием и реализацией опасных моментов. Самарцы нестабильны, и им будет сложно заставить ошибиться оборону соперника. Отсюда наша ставка на то, что «Факел» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.