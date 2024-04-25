Тренер «Барселоны» Хави: игроки заставили меня понять, что мне нужно продолжать

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему передумал покидать свою должность после завершения сезона.

«Я большой фанат «Барсы». Я член клуба, и самое главное — думать об этой организации. Мы встретились с президентом, вчера я предоставил эту должность в его распоряжение. Но я чувствую доверие со стороны президента. Деку, Боган, вся команда вместе…

Поддержка игроков была очень важна. Они заставили меня понять, что мне нужно продолжать. Я думаю, что этот проект не завершён, хотя мы, возможно, и не выиграем трофеи в этом сезоне. Болельщики также заставили меня думать, что мне нужно продолжать. И, прежде всего, я считаю себя способным к этому. Вчера мы сели и поняли друг друга за три минуты.

Я думаю, что это важная часть, чтобы наше желание и доверие были взаимными. Существует гармония с Деку и, конечно же, с болельщиками. Я иду по улице, и люди подбадривают меня, и это заставляет пересмотреть своё решение. Игроки дали понять, что это ещё не закончено, но, прежде всего, фанаты вызвали большой энтузиазм, и очень жаль, что в последние дни это осталось незамеченным. Я думаю, что мы близки к достижению наших целей», — приводит слова Хави Sport.es.

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