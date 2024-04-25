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В «Барселоне» подтвердили, что Хави останется главным тренером команды

В «Барселоне» подтвердили, что Хави останется главным тренером команды
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что главный тренер сине-гранатовых Хави не покинет каталонский клуб этим летом.

«Я рад сообщить, что Хави продолжит работать в должности главного тренера «Барселоны». Ранее он сделал несколько заявлений, в которых сказал, что подумывает об уходе, но вчера у меня была возможность поговорить с ним, и он наделил меня уверенностью в том, что сохраняет желание продолжать развивать наш проект», — приводит слова Лапорты испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте объявил, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и продлит контракт с клубом. Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.

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