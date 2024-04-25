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«Зенит» отреагировал на то, что игрок «Рубина» попросил у «Краснодара» деньги за победу

«Зенит» отреагировал на то, что игрок «Рубина» попросил у «Краснодара» деньги за победу
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В «Зените» отреагировали на неоднозначную шутку футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. После победы в Санкт-Петербурге игрок в прямом эфире сказал: «Краснодар», ждём на карту денюжки!» Пресс-служба «Зенита» опубликовала в своём телеграм-канале этот момент, добавив к нему кадры из известного фильма «Кавказская пленница».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

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