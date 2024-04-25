Мартынович — о матче с «Зенитом»: игроки «Рубина» лежали на поле? Это футбольная хитрость

Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал победу казанской команды в перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась сенсационной победой «Рубина» со счётом 2:0. Также Мартынович отметил, что падения на газон игроков казанской команды во втором тайме были частично футбольной хитростью.

«Из долгих лет в футболе я знаю, какой бы сильный соперник ни был, у любой команды всегда будет один или два момента. Вопрос в том, как ты сыграешь в обороне, то есть повезёт ли тебе и реализуешь ли ты свои моменты.

Во втором тайме игроки «Рубина» несколько раз лежали на газоне? Ребята хватались за мышцы, отчасти это футбольная хитрость, отчасти – они выполнили много беговой работы», — приводит слова Мартыновича «Спорт день за днём».