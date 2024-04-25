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Агент Сако: Умар — игрок «Ростова»

Агент Сако: Умар — игрок «Ростова»
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Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника Умара Сако, подтвердил подписание контракта его клиента с «Ростовом».

«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Сако перешёл в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. В рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ивуарийский защитник провёл пять матчей, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. «Ростов» по состоянию на сегодняшний день располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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