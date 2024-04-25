Академия «Динамо» проведёт детский международный турнир

2-4 мая на футбольных полях «Динамо» в Новогорске пройдет детский международный турнир под эгидой динамовской Академии имени Льва Яшина. В турнире сыграют юные футболисты 2013 года рождения.

Среди участников турнира московские академии «Динамо», «Спартака» и ЦСКА, академия ФК «Краснодар», школа «Динамо-Минск» из Белоруссии, «Кайрат» из Казахстана, «Нефтчи» из Азербайджана и «Дустлик» из Узбекистана. За три игровых дня ребята сыграют групповой этап, и стыковые матчи, а 4 мая пройдут игры финала турнира.

Объединение на футбольных полях сильнейших команд СНГ позволит восстановить исторические связи между странами, дети познакомятся с российской культурой и в дальнейшем будут принимать участие в таких соревнованиях на регулярной основе.

Также, в Харбине, который имеет богатую общую российско-китайскую историю, состоятся матчи первых туров Международного фестиваля футбола среди команд 2010 года рождения. Последующие туры пройдут в Южно-Сахалинске, Яньцзи и Владивостоке. Игры каждого этапа фестиваля для 8 команд (по четыре изк аждой страны) пройдут в один круг.