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Игроки «Барселоны» регулярно приходили в офис к Хави, уговаривая его остаться в клубе — MD

Игроки «Барселоны» регулярно приходили в офис к Хави, уговаривая его остаться в клубе — MD
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После того, как в конце минувшего января главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона, футболисты сине-гранатовых стали регулярно приходить в офис, где он работал, пытаясь уговорить испанского специалиста остаться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, в личном общении с футболистами Хави подчёркивал, что он рассматривает возможность остаться в «Барселоне», несмотря на то, что публично специалист всегда отмечал непоколебимость своего решения уйти. Подчёркивается, что поддержка со стороны игроков стала одной из причин, почему Хави принял решение продолжить работу в каталонском клубе, о чём он заявил сегодня, 25 апреля.

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