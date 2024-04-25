Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: у Винисиуса достаточно скромности, чтобы прогрессировать

Анчелотти: у Винисиуса достаточно скромности, чтобы прогрессировать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о сильных сторонах крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Одно из лучших его качеств — стабильность. У него по-прежнему есть потенциал для того, чтобы развиваться, особенно это касается игры в в штрафной и в движении без мяча.

Он продолжит прогрессировать, поскольку у него есть для этого достаточно скромности и смирения», — приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Фото
«Легенда!» Винисиус опубликовал совместное фото с Надалем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android