Анчелотти: у Винисиуса достаточно скромности, чтобы прогрессировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о сильных сторонах крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Одно из лучших его качеств — стабильность. У него по-прежнему есть потенциал для того, чтобы развиваться, особенно это касается игры в в штрафной и в движении без мяча.

Он продолжит прогрессировать, поскольку у него есть для этого достаточно скромности и смирения», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.