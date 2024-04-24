«Легенда!» Винисиус опубликовал совместное фото с Надалем

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в социальных сетях совместное фото с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Легенда!» — подписал фото Винисиус.

Фото: из личного архива Винисиуса Жуниора

Надаль и Винисиус встретились в Мадриде. Рафаэль приехал туда на грунтовый турнир серии «Мастерс». В первом круге соревнований испанец сразится с 16-летним американским теннисистом Дарвином Бланшем. Стоит отметить, что разница в возрасте (21 год и 117 дней) между Надалем и Бланшем стала самой большой в истории «Мастерсов».

Стоит отметить, что в Мадриде Надаль также посетил матч «Реала» с «Барселоной», после которого, предположительно, Винисиус и сделал с ним фото.