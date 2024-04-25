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Зделар: у ЦСКА не лучший отрезок, но надо думать о следующей игре

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о текущей форме армейцев после минувшего матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Не лучший отрезок. Мы не думали, что получится такая игра с «Ахматом». Есть ещё несколько игр, где не выиграли. Надо думать о следующей игре, — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.