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РФС хочет провести ретроматч «Ротор» — «Спартак» в честь 95-летия волгоградского клуба

РФС хочет провести ретроматч «Ротор» — «Спартак» в честь 95-летия волгоградского клуба
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил, что РФС намерен провести ретроматч между «Ротором» и московским «Спартаком» в 95-летие волгоградского клуба.

«Не забудем про 95-летие волгоградского «Ротора». Думаю, можем провести матч «Ротор» — «Спартак». Планируем обсудить такую возможность с властями Волгоградской области», — приводит слова Терешина «РБ Спорт».

Напомним, 1 мая 2023 года состоялся ретроматч Победы между ветеранами сталинградского «Динамо» и «Спартака». Тогда красно-белые одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Самедова. Данная игра была посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве.

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