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Откровения экс-игрока Спартака — интервью с Артуром Малояном: Черчесов, Аленичев, Титов, Дзюба, Галицкий

«Разочаровался в Аленичеве, но на него повлиял Титов». Откровения экс-игрока «Спартака»
Александр Ершов
Интервью с Артуром Малояном
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Артур Малоян выходил в стартовом составе против «Тоттенхэма», дружил с Алексом, однако не сошёлся во взглядах с Черчесовым и Дзюбой.

Артур Малоян начинал карьеру в «Спартаке», играл у Лаудрупа с Карпиным, а сейчас тренирует детей в родном Краснодаре.

Из его большого интервью «Чемпионату» вы узнаете:

Где сейчас Артур Малоян

— Чем занимаетесь после завершения карьеры?
— Уже два года я официально детский тренер. Работаю с ребятами 2013 и 2014 годов рождения. Уже чётко понял, что это точно моя профессия. Начал осознавать, что футбольное прошлое подводило меня именно к тренерству, которым я очень доволен и люблю его, даже могу сказать, что в какой-то мере неплохо получается.

— В каком состоянии детско-юношеский футбол в России и в Краснодарском крае?
— Всё не очень хорошо и радужно, но и не плохо. Из хорошего: очень много детей хочет заниматься футболом, есть различные академии, такие как наша — «Академия футбола «Кубань», ПФК «Кубань», ещё «Академия футбола Краснодарского края», где я вырос и откуда уехал в «Спартак», не говоря уже о «Краснодаре». В моём прошлом столько школ не было. А не устраивает в детском футболе малое число тренеров, которые готовы вкладывать свои силы, знания и развитие, чтобы давать детям актуальную информацию и упражнения для их будущего. С этим беда, потому что детей много, а выпускников мало.

— Необходимость улучшений в детско-юношеском футболе отмечают все. Тренеры — главная проблема?
— В детях проблем нет никогда, они все рождаются одинаковые, но с разными способностями. Всё зависит от тренера, учителя или родителей. Если говорить про отбор детей, то за два года оставлял тех, кто физически может попробовать себя в качестве профессиональных футболистов. Я их натренировываю, в отличие от позиции академии «Краснодара». Я их не ругаю, но там сумасшедший отбор: одного поменяли, другого выкинули. Но у них есть для этого возможность. Если у меня выбор из 30-40 детей, то у них — из 500-800 только по одному году. В «Краснодаре» конвейер, который порой морально рушит будущего футболиста, потому что у него теряется надежда, ведь попасть туда престижно. Но и тренировочный процесс оставляет желать лучшего, хотя это у многих академий: все хотят командного результата, нужно становиться чемпионами.

В академии «Краснодара» конвейер, который порой морально рушит будущего футболиста.

Даже наша академия этим грешит, но я знаниями и словами стараюсь доносить до руководства и тренерского штаба свою позицию, если меня спросят. «Краснодар» — чемпионы всея Руси по многим годам, но оттуда мало выходит качественных профессиональных футболистов. Я противник достижения результата среди мальчишек до 14 лет. Когда устраивался в академию, сказал руководству, чтобы с меня этого не требовали. Потом с родителями общался, всё-таки я интересная фигура для детского футбола, потому что мало футболистов приходит в простую академию. Родителей я попросил о терпении, потому что не стоит ждать результата. Главная задача — подготовить профессионального футболиста, попытаться, чтобы каждый заиграл.

Академия «Краснодара»

Академия «Краснодара»

Фото: fckrasnodar.ru

— Что критичнее: маленькие зарплаты детских тренеров или большое число тренеров-непрофессионалов?
— Играет роль совокупность факторов. Конечно, зарплаты у детских тренеров нищенские — на неё холостой мужчина не проживёт. Тренеры теряют свои амбиции, выживая долгие годы на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения семьи. Специалист должен спокойно работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у него нет мотивации это делать для себя. Считают, что если пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что ещё зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать своё футбольное мастерство. Нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду. Кстати, один парень, которого я тренировал, подписал договор и уехал в казанский «Рубин». Это моя маленькая гордость.

— Почему в российской истории есть победы на крупных юношеских и молодёжных турнирах, но нет на взрослых?
— Как раз мой год рождения побеждал под руководством Колыванова, меня не взяли на тот Евро. Боюсь, я ещё не очень компетентен, но первое, что приходит в голову — это неправильный переход из юношеского футбола во взрослый. Либо провал ментальный происходит, либо тренерский штаб не объясняет. Тренеры не могут подготовить ментальный фундамент для футболистов. Надо настраивать молодёжь психологически, а в этом грандиознейший провал. Можно сказать, что это фактически отсутствует. Конечно, у игрока есть мандраж при переходе во взрослый футбол, но если фундамент крепкий, то он быстро освоится и поймёт, что он здесь свой. Это кропотливая работа. Говорю об этом не потому, что я такой молодец, а опираюсь на стандарты Нидерландов, Испании и Португалии, потому что эта философия приносит в мир много классных футболистов.

— Именно поэтому Беллингем, Камавинга и другие могли уже в 18 лет выделяться в Европе, а россиянам трудно даже в РПЛ?
— Не верю в то, что они генетически по-другому устроены и оказываются более зрелыми с такого возраста. Если мне кто-то это докажет — признаю, что не прав. В России много детей, знания открыты. Вопрос во вложении в ребят. Что посеешь, то и пожнёшь. Они правильно сеют и удобряют.

— Почему вы отказались от работы в академии «Краснодара»?
— В тот момент, когда я выбирал место работы, мне важно было, чтобы никто не мешал прививать ту философию футбола, в которой я воспитывался и которую приумножил благодаря своему непростому опыту из-за травм. Хотел быть свободен в действиях. У меня есть знакомые в академии «Краснодара», поэтому казалось, что мне этого не дадут. А сейчас я свободен в работе с детьми.

— В академии «Краснодара» Галицкий выстраивает систему на свой взгляд?
— Я принимал решение два года назад.Общаясь со знакомыми оттуда, понимаю, что там что-то изменилось в хорошую сторону. Но всё-таки это большая система, в которой тренеру могут указывать, как работать, с кем играть и даже кого ставить в состав. Футбольный мир в России маленький, все всё знают. Пока не вижу причин, чтобы было желание там работать, если говорить о детско-юношеском футболе.

Обрадует ли болельщиков «Кубани» чемпионство «Краснодара»

— Население Краснодара почти в 15 раз меньше Москвы, но именно клуб Галицкого сейчас выше всех московских команд в РПЛ. Частный футбол — это круто?
— Мне это нравится, это хорошо. Надо кланяться в ноги Галицкому за то, что он сделал для города, это фантастика!

— Чтобы понять отношение жителей к Сергею: его могли бы выбрать мэром Краснодара?
— Насколько знаю, отношение к нему замечательное. Повторюсь, что он делает в клубе, это его право. А от жителей ничего плохого не слышал. Что касается политики, то очень далёк от этого, потому что футбол занимает почти всё время, только поспать успеваю.

— Если «Краснодар» когда-нибудь станет чемпионом, насколько это будет значимым событием для города?
— Будет сумасшествие, город гудел бы страшным образом. Я искренне желаю, чтобы это произошло. Но у меня закрадывается нотка грусти, когда вспоминаю про наш футбольный клуб «Кубань». Одна частичка меня сейчас рада за выступление «Краснодара», но другая — хочет помочь «Кубани». Хотелось бы возродить классное кубанское дерби, чтобы можно было что-то противопоставить «Краснодару».

«Кубань» — «Краснодар»

«Кубань» — «Краснодар»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Городу не хватает второй команды в РПЛ?
— Очень. Если бы это было, то Краснодар превратился бы в суперфутбольный город. Трибуны стадионов «Краснодара» и «Кубани» заполнились бы под завязку. Случилась бы феерия!

— Какими вы видите перспективы новой «Кубани» оказаться в лидерах Первой лиги и претендовать на выход?
— «Кубань» — это родное. Я рос, когда «Краснодара» не было. Но на данный момент не вижу перспектив роста «Кубани». Мы можем понять это по результатам, смена тренеров не помогает команде. Наверное, там что-то происходит не так. Не будем из себя дурачков строить: если 500 тренеров поменялось, но ничего не изменилось, то вопрос не в специалистах, а глубже. Это вопросы к руководству, которое стоит над «Кубанью»: к тем, кто курирует клуб, и спонсорам. У них даже академия существует ни шатко ни валко. Пока немного грустно.

— Что-то осталось от старой «Кубани», которая играла в Лиге Европы?
— Есть музей, но он брошен и никому не нужен. Я хорошо дружу с главным историком «Кубани», который его создал. Туда никто не хочет вкладываться. Он существует в качестве склада информации. Единственный, кому нужен музей, это Игорь Юрьевич Гайдашёв, который всё хранит. Когда-нибудь его не станет, и половина истории «Кубани» просто пропадёт. А я пока немного не в том положении, чтобы лоббировать этот вопрос.

— Фанаты «Кубани» не любят «Краснодар». Будут ли они праздновать их возможное чемпионство?
— Дело в том, что человек, который любит футбол, хочет ходить и смотреть на него. Хочет наблюдать красивую и качественную игру, участвовать в конкурсах вокруг стадиона. Даже заядлые болельщики «Кубани» ходят на матчи «Краснодара» и искренне болеют за него, потому что их сердце любит футбол. Да, возможно, сначала это сердце принадлежало «Кубани», но очень сложно любовь сохранять, видя, как всё потонуло. Я бы на месте кубанских болельщиков искренне порадовался за «Краснодар», однако если спросят, кому принадлежит моё сердце, то, конечно, «Кубани». Может быть, это двойные стандарты, но я считаю это справедливо.

Если когда-нибудь случится возрождение «Кубани», то оно должно начаться с местных тренеров. Не скрываю, что в мечтах и я себя к этому приписываю. Не отказался бы в этом поучаствовать, но должно пройти какое-то время. Если бы местному тренерскому штабу дали поработать, то на стадион ходило бы больше трёх тысяч болельщиков. Всё-таки «Краснодар» — европейский клуб, а «Кубань» — сердце края.

Болельщики «Краснодара»

Болельщики «Краснодара»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Почему у него не сложились отношения с Черчесовым и как изменился Карпин

— Какие воспоминания остались от времени, проведённого в «Спартаке»?
— С одной стороны, время было непростое. Но воспоминания остались только тёплые. Считаю, что мне не удалось отдать что-то «Спартаку», больше клуб мне дал, за что я благодарен. И болельщикам, и тренерскому штабу, который мне давал шансы. Глядя на своё прошлое, я им очень горжусь и ценю. Оно мне дало всё, чтобы я стал таким тренером, как сейчас. Ни в коем случае себя не хвалю, но таких мало.

— Вы часто вспоминаете матч с «Тоттенхэмом» в Лондоне. Это вершина карьеры?
— Конечно, если говорить о статусе. А если о позитивных эмоциях, то в «Шиннике» было прекрасное время, где удавалось хорошо играть. Замечательное время в Туле, хоть и вылетели. Время в «Енисее» тоже вспоминаю. А «Тоттенхэм» — это козырь, когда спросят: «Против кого ты играл в своей карьере?». Даже одной такой игрой можно гордиться всю свою жизнь, не говоря про кубковый матч с «Зенитом», когда мы их выбили, а я третий мяч забил. По эмоциям тот матч был намного круче, чем с «Тоттенхэмом».

Артур Малоян в «Спартаке»

Артур Малоян в «Спартаке»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Какие ощущения, когда выходишь в стартовом составе «Спартака» на «Уайт Харт Лэйн» после нескольких лет ожиданий шанса во второй команде?
— Всё дрожало, старался успокоиться. Я был молодым парнем, которого никто не научил справляться с этим психологическим моментом. Сейчас в этом направлении работаю с детьми постарше. Могу сказать, что тогда я сыграл неплохо, средне — в грязь лицом не ударил. Сказал бы хорошо, если бы создал много моментов в атаке. Слава богу, смог преодолеть переживания, где-то минуты с 10-й уже справился с волнением и включился в игру.

— Модрич тогда забил, а Бэйл сделал голевую передачу.
— Кто бы что ни говорил, а Бэйл мне никак не запомнился. Но Модрич вышел и был как луч солнца в ночи. Лука — игрок совсем другого, величайшего уровня. Он всё делал очень спокойно.

— Вы называли Модрича обточенным талантом. Кто-то из российских футболистов потенциально был близок к нему, но так и не заиграл?
— Мой хороший знакомый Игорь Горбатенко, который играл в тульском «Арсенале», до конца не реализовал себя. Это игрок как минимум сборной России и европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке. Его мгновенно вспомнил, а больше никого не назову. В юношеском футболе много ребят выделялось, но талант — это дар божий, а для кого-то наказание и испытание.

Казалось, что они – будущее сборной России:
Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали
Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали

— В то время командой руководил Лаудруп. Это ваш любимый тренер в «Спартаке»?
— Из тех, с кем я тогда работал, 100% любимый тренер. Он дал мне уверенность: «Артурик, всё хорошо, ты в полном порядке». Когда я это слышал, начинал творить на тренировках, появлялись крылья. Это то, что мне нужно.

Лаудруп — любимый тренер в «Спартаке», а с Черчесовым мне было тяжело.

— То есть тренер-иностранец для «Спартака» — хороший вариант? Есть мнение, что команде нужен россиянин.
— Чтобы что-то понять, надо дать время поработать. У Лаудрупа было шесть-семь месяцев — выгнали. «Спартак» всегда хочет первого места, всего и сразу. Это можно понять, но построить команду, которая должна заиграть в твой футбол, крайне сложно даже за год. Могу ошибаться, потому что ещё молодой специалист. Но сложно спрашивать с человека, который меньше года проработал в команде, и ему дали под зад. Это беда великих клубов. Такого, как Романцев, мы будем ждать, наверное, ещё 100 лет. Не только его, но и поколение, которое играло в то время в команде. Тогда всё так сложилось: тандем Романцев — Ярцев, футболисты. А мы до сих пор равняемся на то время.

— Черчесов брал вас на сборы, но шанса не дал. На ваш взгляд, почему?
— Не знаю. Возможно, под его руководством я сам не раскрылся, потому что было много давления. Молодому всегда нужна поддержка. Если вы его взяли в команду, то нужно помогать. Повторюсь, у нас не так, как в Европе. Там футболисты ментально раньше к этому готовы. А тогда сразу начали спрашивать результат, поэтому было много переживаний, не мог показать качественно себя на тренировках и играх. Вот и вся взаимосвязь.

— Черчесов не был готов общаться с молодыми футболистами?
— Тогда — да, а сейчас я не знаю. Столько лет прошло, тренер мог измениться. Например, хочу подчеркнуть изменения Карпина. Какой он был в «Спартаке» и какой сейчас — два разных человека. Я бы очень хотел сейчас пообщаться с ним и приехать к Валерию Георгиевичу на стажировку.

Валерий Карпин в «Спартаке»

Валерий Карпин в «Спартаке»

Фото: РИА Новости

— В чём поменялся Карпин?
— В то время в «Спартаке» молодые игроки ему были не нужны, Карпин их отцепил. А сейчас в «Ростове» он их подпускает, и всё классно получается.

— Для Карпина это был первый тренерский опыт. Каким он запомнился?
— Возможно, у него была неуверенность в себе как в тренере, но уверенность как в человеке. Валерий Георгиевич всегда был очень уверен в себе, это не изменилось. Сейчас же он добавил в знаниях, опыте, стал рассудительнее, поэтому всё так кардинально поменялось. Но это мой взгляд со стороны.

— Вернёмся к Черчесову. Кажется, вы по-разному смотрите на футбол. Могли быть недопонимания из-за этого?
— Действительно, наши взгляды на футбол разные. Но в тот момент об этом не могло быть каких-то разговоров с ним. Я был не тот, что сейчас. Тогда мне надо было себя успокоить, доказать, что я хороший футболист, что меня нужно поставить в состав, потому что хотел остаться в «Спартаке». Футбол многогранен: кому-то такой тренер, как Черчесов, подходит. Но мне было тяжело.

— Кто сейчас больше подойдёт «Спартаку»: прогрессивный Карпин или Черчесов с жёсткой рукой?
— А вот тут я не знаю. У «Спартака» вроде всё есть, но одновременно с этим постоянно чего-то не хватает. Не сидят на стуле ровно. Вроде тренер хороший, результат есть, но что-то опять не так. Вроде футболисты неплохие, однако нужны уже другие. В течение многих лет это не смотрится целостно.

Каким был юный Дзюба и чем подкупал Алекс

— Кто ваш любимый партнёр в «Спартаке»?
— С Алексом мы прямо сдружились: партнёр, старший брат, друг. Он помогал, разговаривал, был добряком. В основном в «Спартаке» были наглые, хамские и заносчивые бразильцы. Кстати, им позволяли такими быть, но Алекс в корне от них отличался. Это человек с большой душой, талантище. Так как я был молодой, он позволил мне с ним сдружиться. Всегда вспоминаю его тёплыми словами. Ещё с Саньком Прудниковым мы до сих пор на связи, с Зотовым хоть и не на связи, но оба знаем, что можем позвонить друг другу, с ним тёплые отношения.

— Удавалось найти общий язык с молодым Дзюбой?
— Тогда с ним не получалось это сделать. Но Артём такой: для кого-то хороший, для кого-то плохой. Последний раз мы встретились с ним на сборах, обнялись и посмеялись. Друг к другу были открыты. Но он такой, какой есть.

— В чём это проявлялось?
— Во всём. Достаточно уверенный в себе парень, где-то даже самоуверенный. Исходя из физических данных, мог кого-то поддушить. А кого не мог, считал своим не то чтобы врагом, но конкурентом, которого можно или нужно устранить. Это всё молодость, мы с ним почти ровесники. Он стал интересным по всем параметрам, в том числе и характером, но мужицкого у него не отнять. Это достойно уважения, в этом мы схожи. А всё остальное — дело личное.

Артём Дзюба в «Спартаке»

Артём Дзюба в «Спартаке»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Немного противно от постоянного базара в «Спартаке». Хочется сказать: «Побольше тишины и дела».

— Почему вокруг «Спартака» всегда большое количества негатива?
— Много базара. Что внутри клуба, что извне. Это стул на трёх ножках, который хотят всё время удержать. Поставили четвёртую ножку, а она не держится — опять какие-то разговоры. Всё время сплетни, слухи, а великий клуб должен быть немного консервативнее. Хочется сказать: «Ребята, больше тишины и дела». И меньше всякой «Санта-Барбары».

— «Спартак» принято ругать, часто — по делу. За что можно клуб похвалить?
— Наверное, я давно отошёл от этого, чтобы правильно ответить на вопрос. Можно что-то упустить. Воспитанников «Спартак» давал футболу — моё поколение, постарше и помладше. Академия всегда хорошо работала. Но разговор о клубе начинается с основной команды. А когда она находится в состоянии вечных склок, разговоров и мнений, это накладывает неприятный отпечаток. Это пачкает красно-белые сердца. Повторюсь, состояние постоянного базара. Немного от этого противно.

Из-за чего Аленичев «зачехлил» Малояна и при чём тут Титов

— С Аленичевым вы работали в двух клубах. Если в тульском «Арсенале» всё было хорошо, то в «Енисее» он отстранил вас от тренировок и отправил бегать по кругу. Причины до сих пор непонятны?
— Тогда я не понял и до сих пор не понимаю. В Туле мы работали душа в душу. Аленичев со многими так работал — это классно. Когда он с Егором Титовым только приехал в Красноярск, если не ошибаюсь, подписывать контракт, по случайности увидел меня первым, мою супругу и дочку. Мы обнялись, поговорили. Я подумал, что сейчас всё будет прекрасно. В тот момент мой авторитет в команде был непоколебимым благодаря результату и тому, как я играл. Я продлеваю контракт без размышлений. Общаясь с генеральным директором «Енисея», не могу сказать, что лоббировал Дмитрия Анатольевича, но советовал: «Давайте его сюда, это мой любимый тренер. Всё будет классно!» Круто же, когда ты работаешь с тренером, с которым тебе комфортно, который доверяет. Гендиректор меня расспрашивал об Аленичеве, я всё рассказал в позитивном ключе. А потом мы едем на сборы с Дмитрием Анатольевичем, и я понимаю, что меня не наигрывают в стартовом составе. А в то время в команду пришёл Саня Кутьин, никогда не назову его своим конкурентом. У него и Аленичева был один агент. Происходят изменения — начинают играть нападающие от этого агента: Козлов и Кутьин. Мне там места не нашлось. Не понимал, что происходит. Спрашиваю у Аленичева: «Может быть, я что-то не то делаю?» Конкретного ответа не получил, что плохо. Лучше бы мне ответили, и я по-мужски понял, что делать дальше с собой или командой. Но меня душили, не выпускали, а если и давали время, то крошечное. Но даже если за этот отрезок я забивал, то на следующие три матча меня можно было не ждать.

Всё-таки думаю, что это не от Аленичева исходило, а от его помощника — Егора Титова. А под каким предлогом, одному богу известно. Я никому ничего плохого не говорил, не делал. Об этом открыто говорю, потому что всегда за свои слова отвечаю. Готов и перед Дмитрием Анатольевичем с Титовым это сделать. Но это не только моё мнение о ситуации — об этом и рассказывали, потому что меня все любили в городе как футболиста и переживали. На тот момент я уже год был в «Енисее», и руководство клуба, и персонал относились ко мне по-доброму. Но всё сводилось к этому персонажу, иначе не могу его назвать. Он очень сильно повлиял на Аленичева. Только мне бы узнать, что Титов ему такое сказал, что меня нужно было убрать из состава.

Большое интервью с Егором Титовым:
«Нас предупреждали: футболисты сожрут». Легенду «Спартака» Титова дважды убирали из клуба
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«Нас предупреждали: футболисты сожрут». Легенду «Спартака» Титова дважды убирали из клуба

— Как сильно на вас эта ситуация повлияла?
— Это огромнейший удар для меня. Я его выдерживал, пока не уехал в аренду в «Тюмень». Там не задалось, потому что попал на дурачка, а не тренера. Он хотел меня, опытного футболиста, перестроить под себя, чтобы не подсказывал партнёрам на поле. Я всегда был на разговоре, но на деловом, а не побазарить. Только для помощи команде. Тренера это стало не устраивать, начал докапываться. Он нашёл момент, чтобы меня убрать из команды, и я без зазрения совести ушёл. Вернулся в «Енисей», провёл одну тренировку в тот момент, когда Аленичева и его тренерский штаб отстранили от работы. Команда уехала на игру, и вернулся Дмитрий Анатольевич, но было всё с негативом. Происходила уже война руководства и клуба, а я стал для кого-то подносчиком патронов, для кого-то — патроном, ещё для кого-то — просто раздражителем. Но я этого не понял: ни своей работой, ни словами никогда не подводил. Меня задвинули из-за антипатии по нефутбольным причинам. История покрыта мраком, но кто её делал, я знаю.

Егор Титов и Дмитрий Аленичев в «Спартаке»

Егор Титов и Дмитрий Аленичев в «Спартаке»

Фото: РИА Новости

— Разочаровались в Аленичеве, к которому хорошо относились?
— Да. Мужчина он всегда целостный — зимой и летом одним цветом. Я не понимаю причины, а если они есть, то должны быть озвучены. Тогда это будет по-мужски.

— Не было контактов с ним или желания поговорить уже после «Енисея»?
— У меня — точно нет. Хотя я не обидчивый, но я мужчина и профессиональный футболист. Моё общение состоит с такими же людьми — соратниками. Например, с Александром Михайловичем Побегаловым с «Шинника» и до сих пор на связи.

— Аленичев давно не работает. Он тренер уровня РПЛ?
— Я откажусь от ответа на этот вопрос, потому что у меня нет позитива к этому действительно величайшему футболисту России из-за того, что между нами произошло. Поэтому не хочу давать оценку тому, о чём не могу говорить позитивно.

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