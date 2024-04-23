Виллиан Роша: все вопросы по моему контракту с ЦСКА нужно адресовать агенту

Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о продлении контракта с московским клубом. По словам футболиста, рассказать о деталях переговоров он не может.

«Правда ли, что мою сторону не устроило предложение ЦСКА? Не буду вдаваться в детали переговоров, не могу этого сделать. По всем вопросам, которые касаются моего контракта, нужно обратиться к моему агенту», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

Напомним, ранее Роша заявлял, что хотел бы остаться в ЦСКА. За армейцев 29-летний Виллиан выступает с с сентября 2022 года. Всего за московский клуб футболист провёл 61 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Роши в € 7 млн.