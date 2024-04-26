В РФС сообщили, что договорились о проведении сорвавшегося матча с Парагваем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт сорвавшийся матч с национальной командой Парагвая позднее. Напомним, встреча была отменена после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы договорились, что ещё проведём сорвавшийся матч с Парагваем. Их команда обязательно приедет в Россию ― в 2025 году или в 2026-м», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч. В марте подопечные Валерия Карпина в Москве сыграли с национальной командой Сербии. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.