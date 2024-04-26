Генсек РФС Митрофанов высказался о развитии футбола в Крыму

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о развитии футбола в Крыму.

«Развитием футбола на территории Крыма занимается Крымский футбольный союз. В остальных регионах (ЛНР и ДНР) создан турнир Содружества, который проводит Минспорта. Там играют любительские команды», – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на текущий момент лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», который после 25 туров этого турнира набрал 50 очков. На втором месте находится «Краснодар», заработавший 49 очков после аналогичного количества матчей в РПЛ. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 44 очка.