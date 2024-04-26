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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 31-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 31-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
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Сегодня, 26 апреля, матчем «Монпелье» — «Нант» стартует 31-й тур французской Лиги 1.

В 31-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч (время — московское):

26 апреля, пятница:

«Монпелье» — «Нант» (22:00).

27 апреля, суббота:

«Пари Сен-Жермен» — «Гавр» (22:00).

28 апреля, воскресенье:

«Метц» — «Лилль» (14:00);
«Клермон» — «Реймс» (16:00);
«Лорьян» — «Тулуза» (16:00);
«Страсбург» — «Ницца» (16:00);
«Ренн» — «Брест» (18:05);
«Лион» — «Монако» (20:00);
«Марсель» — «Ланс» (22:00).

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2023/2024 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 69 очков после 30 матчей. Второе место занимает «Монако», заработав 58 очков. «Брест» (53) располагается на третьей строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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