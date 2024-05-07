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Смолов заявил, что влюбился в свою жену после разговора о незабитом пенальти на ЧМ-2018

Смолов заявил, что влюбился в свою жену после разговора о незабитом пенальти на ЧМ-2018
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Футболист московского «Динамо» Фёдор Смолов признался, что влюбился в свою нынешнюю жену Карину Истомину после разговора по душам о самых болезненных историях в жизни. Футболист рассказал девушке о незабитом пенальти на ЧМ-2018. Напомним, Смолов женат на диджее и блогере Карине Истоминой с июня 2023 года.

«Во что я влюбился в Карине? Это было при нашем втором серьёзном разговоре, когда мы приняли решение открыть друг другу самые болезненные истории из нашего прошлого. И я это сделал. Я прочувствовал, что человек открылся душою.

Я раскрыл свою болезненную историю с пенальти на ЧМ-2018? Пенальти — это отправная точка. Скорее, то, что за этим последовало, — сказал Фёдор Смолов в видео журналистки Ксении Собчак.

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