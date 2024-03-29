«Лестер» уволил тренера женской команды из-за предполагаемой связи с футболисткой

Английский клуб «Лестер Сити» объявил об увольнении главного тренера женской команды Вилли Кирка. Основанием для этого стало «нарушение кодекса поведения» со стороны специалиста. Британская пресса сообщала, что у Кирка были неуставные отношения с одним игроком женской команды «лис».

«Футбольный клуб «Лестер» может подтвердить, что Вилли Кирк уволен с должности главного тренера женской команды. После обширного внутреннего дисциплинарного процесса и процедуры соблюдения обязательств клуба по сохранению частной жизни Вилли был признан виновным в нарушении кодекса поведения команды до такой степени, что его позиция становится несостоятельной. Исполнять обязанности главного тренера женской команды будет Дженнифер Фостер, пока клуб не найдёт специалиста, готового занять эту должность на постоянной основе», — гласит сообщение «Лестера», опубликованное на официальном сайте клуба.

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