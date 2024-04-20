«Наполи» согласовал личный контракт с форвардом «Лилля» Дэвидом — Football Italia

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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид согласовал личный контакт с итальянским «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, на прошлой неделе окружение игрока и спортивный директор «Наполи» провели встречу по поводу согласования личных условий контракта футболиста.

После их встречи Дэвид согласился на пятилетний контракт с «Наполи» с вознаграждением в размере около € 3 млн за сезон (после вычета налогов).

Согласовав контракт, «Наполи» пытается получить преимущество в переговорах с «Лиллем» по поводу трансфера игрока, поскольку на футболиста также претендуют «Милан» и ряд клубов АПЛ.

В текущем сезоне Дэвид провёл за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.