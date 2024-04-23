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Тренер «Милана» Пиоли высказался о досрочном чемпионстве «Интера»

Тренер «Милана» Пиоли высказался о досрочном чемпионстве «Интера»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу «Интера» в чемпионате Италии.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'     0:2 Тюрам – 49'     1:2 Томори – 80'    
Удаления: Эрнандес – 90+4', Калабрия – 90+7' / Думфрис – 90+4'

«Интер» провёл исключительный сезон, они проиграли всего один матч, но вот уже три или четыре года никто не может сомневаться, что у них самая сильная команда в лиге. Что касается нас, то мы потеряли очки в некоторых решающих матчах, и нам не хватило стабильности.

Если разрыв между «Интером» и другими командами настолько велик, это означает, что они очень сильная команда, и нам всем нужно подняться на уровень выше», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, в матче 33-го тура чемпионате Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:1 и стал чемпионом Серии A за пять туров до конца турнира. «Интер» на 17 очков опережает «Милан», идущим вторым в турнирной таблице.

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