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В «Баварии» отреагировали на слухи о переговорах с Ральфом Рангником

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнес рассказал о поисках нового тренера, отреагировав на слухи о переговорах с рулевым сборной Австрии Ральфом Рангником.

«Да, ведутся переговоры с Ральфом Рангником. Думаю, мы примем решение в течение недели», – приводит слова Хёнеса журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Рангник, который сейчас возглавляет сборную Австрии, может быть назначен на пост главного тренера «Баварии» на этой неделе. После появления данных слухов болельщики «Баварии» запустили петицию, направленную против приглашения австрийского специалиста Ральфа Рангника на пост нового главного тренера мюнхенского клуба.

Ранее и сам Рангник подтвердил факт ведения переговоров с немецким грандом.