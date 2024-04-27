Московское «Динамо» на выезде обыграло «Енисей», одержав пятую победу подряд в Суперлиге

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). Матч завершился победой гостей— 1:0.

Единственный гол в матче забила нападающая Елена Шестернёва на 62-й минуте.

После этой игры в активе «Динамо», одержавшего пятую победу в пяти играх, стало 15 очков. Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая первую строчку ЦСКА (15) по дополнительным показателям.«Енисей» набрал 4 очка в шести матчах и расположился на восьмой строчке. В следующем туре «Динамо» 4 мая на своём поле примет «Чертаново», а красноярские футболистки в этот же день отправятся на выездной матч с московским «Локомотивом».