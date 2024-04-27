Клопп: верю ли я на текущий момент, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ? Нет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о шансах его команды на чемпионство в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Верю ли я на текущий момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица и сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Посмотрим, что произойдёт. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно. Так что я не сбрасываю такой вариант со счетов», — приводит слова Клоппа Eurosport.

Напомним, после 34 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 74 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка. Также мерсисайдцы на два очка отстают от «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе.