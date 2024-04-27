Эрик тен Хаг: Рашфорд может забивать по 25-35 голов за сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о бомбардирском потенциале нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.

«Думаю, что Маркус Рашфорд способен забивать по 25-35 голов в сезоне. У него для этого всё есть Я уверен в этом на 100%. Другое дело, что он часто передерживает мяч. В первой половине сезона у нас были проблемы в атакующей игре, и он понимал, что это связано с его игрой в команде. Мы поговорили об этом, и наша игра в атаке значительно улучшилась после зимы», — приводит слова тен Хага Independent.

В нынешнем сезоне 26-летний Рашфорд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.