Семь игроков пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
В 26-м туре Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций не смогут принять участия следующие футболисты:
- Алексис Дуарте («Спартак») — перебор жёлтых карточек (4).
- Роман Ежов («Крылья Советов») - перебор жёлтых карточек (4).
- Олакунле Олусегун («Краснодар») — перебор жёлтых карточек (4).
- Максим Кузьмин («Балтика») - перебор жёлтых карточек (4).
- Дмитрий Баринов («Локомотив») — перебор жёлтых карточек (8).
- Матиас Перес («Оренбург») — перебор жёлтых карточек (12).
- Виллиан Роша (ЦСКА) — красная карточка.
26-й тур чемпионата России стартует завтра, 28 апреля. В первом матче этого тура сыграют «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Встреча начнётся в 14:00 мск.
Завершится 26-й тур РПЛ матчем «Ростов» — «Оренбург», который пройдёт 29 апреля в 19:45 мск.
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