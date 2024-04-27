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Семь игроков пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Семь игроков пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
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В 26-м туре Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций не смогут принять участия следующие футболисты:

  1. Алексис Дуарте («Спартак») — перебор жёлтых карточек (4).
  2. Роман Ежов («Крылья Советов») - перебор жёлтых карточек (4).
  3. Олакунле Олусегун («Краснодар») — перебор жёлтых карточек (4).
  4. Максим Кузьмин («Балтика») - перебор жёлтых карточек (4).
  5. Дмитрий Баринов («Локомотив») — перебор жёлтых карточек (8).
  6. Матиас Перес («Оренбург») — перебор жёлтых карточек (12).
  7. Виллиан Роша (ЦСКА) — красная карточка.

26-й тур чемпионата России стартует завтра, 28 апреля. В первом матче этого тура сыграют «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Встреча начнётся в 14:00 мск.

Завершится 26-й тур РПЛ матчем «Ростов» — «Оренбург», который пройдёт 29 апреля в 19:45 мск.

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