Семь игроков пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

В 26-м туре Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций не смогут принять участия следующие футболисты:

Алексис Дуарте («Спартак») — перебор жёлтых карточек (4). Роман Ежов («Крылья Советов») - перебор жёлтых карточек (4). Олакунле Олусегун («Краснодар») — перебор жёлтых карточек (4). Максим Кузьмин («Балтика») - перебор жёлтых карточек (4). Дмитрий Баринов («Локомотив») — перебор жёлтых карточек (8). Матиас Перес («Оренбург») — перебор жёлтых карточек (12). Виллиан Роша (ЦСКА) — красная карточка.

26-й тур чемпионата России стартует завтра, 28 апреля. В первом матче этого тура сыграют «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Встреча начнётся в 14:00 мск.

Завершится 26-й тур РПЛ матчем «Ростов» — «Оренбург», который пройдёт 29 апреля в 19:45 мск.