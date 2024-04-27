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На матче чемпионата Японии вместе с командами появился полуголый мужик в трусах и в кепке

На матче чемпионата Японии вместе с командами появился полуголый мужик в трусах и в кепке
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В субботу, 27 апреля, состоялся матч 10-го тура чемпионата Японии между командами «Иокогама Ф. Маринос» и «Сересо» (2:2). Перед началом матча из подтрибунного помещения вместе с командами вышел полуголый мужик в трусах и в кепке. Его правая нога была забинтована в гипс.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Оказалось, что это японский комик Ёсио Кодзима, который известен образовательными видео для детей. Он поприветствовал судей, игроков, болельщиков на трибунах и ушёл с поля.

«Сересо» является лидером японского чемпионата. Команда набрала 19 очков в 10 матчах. Столько же очков у команды «Матида Зельвия», уступающей лидерство по дополнительным показателям. «Иокогама Ф. Маринос» находится на шестом месте с 15 очками в девяти играх.

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