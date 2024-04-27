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«Шарахаться не стоит». Президент РПЛ Алаев — о лимите на легионеров

«Шарахаться не стоит». Президент РПЛ Алаев — о лимите на легионеров
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мыслями о действующем лимите на легионеров в РПЛ, а также высказался о возможном изменении лимита в Мелбет Первой лиге и Леон Второй лиге.

«Два года прошло с момента начала действия нынешнего лимита в РПЛ? На мой взгляд, надо оставить всё, как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.

Вовлечен ли я в процесс возможного изменения лимита на легионеров в ФНЛ как руководитель профильного комитета в РФС? Не вовлечен пока. Изменение лимита там — довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости. А по второй лиге однозначная позиция — не нужны легионеры, надо растить своих футболистов», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, согласно правилам лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФНЛ предлагает для обсуждения следующую модель участия легионеров в соревнованиях под эгидой лиги:
— Первая лига — увеличение количества легионеров в заявке до семи игроков, увеличение количества игроков на поле — не более пяти футболистов;
— Вторая лига — три игрока в заявке на сезон не старше 23 лет.

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